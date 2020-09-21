Власть
Провал Аксенова: в борьбу с самостроями в Крыму пришлось вмешаться Москве
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В России внесут поправки в Гражданский кодекс: изменения связаны с ситуацией в Крыму.
Речь идет о сносе самостроев. Власти РК и Севастополя сами с этой проблемой справиться не могут или не хотят: дальше деклараций и громких заявлений дело не движется.
Напомним, войну самовольно возведенным заданиям глава Крыма Сергей Аксенов объявил несколько лет назад: до 31 августа 2016 года предполагалось составить полный список незаконных построек и уже с 1 сентября того же года начать их снос.
Но официальный и полный список так и не опубликовали. Весной 2017 года на сайте республиканского правительства в 2017 году появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства долгое время висела именно эта версия, в которую внесено всего 96 объектов.
А потом список и вовсе удалили.
Кстати. В том списке не было ни одного объекта, возведенного в Приморском парке Ялты. А в Алуште в перечень внесли всего две перестроенный квартиры, хотя в декабре 2016 года заявлялось, что только в прибрежной зоне в Профессорском уголке выявлено 24 объекта, подлежащих сносу. А в целом по Крыму говорилось о десятках тысяч самостроев.
Но и те, объекты, что попали в список, сносят годами. Так, на демонтаж ТЦ «Куб» в центре Симферополя ушло 4 года, при этом другие незаконно возведенные рядом с «Кубом» объекты до сих пор не снесены.
«Федеральное правительство подтвердило, что власти Крыма и Севастополя самостоятельно не могут решить проблему с самостроями, – пишут «Акценты». – Чтобы помочь крымским чиновникам, решено даже изменить Гражданский кодекс. Курируют принятие поправок вице-премьер Марат Хуснуллин и статс-секретарь Росреестра Алексей Бутовецкий.
Сейчас в России на снос самостроев «рамочно» отводится до 12 месяцев, а для полуострова будет сделано исключение: срок сноса не должен превышать шести месяцев.
Действовать новая норма будет до начала 2023 года. То есть Москва считает, что к этому времени проблема самостроев на полуострове будет полностью решена».
В тексте использованы материалы: Новый день
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