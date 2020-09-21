Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 23, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 68 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 57 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 66 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 59 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 54 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 24, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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