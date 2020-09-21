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Происшествия

Полтора гектара сухостоя выгорело в лесу под Севастополем

16:51 понедельник, 21 сентября 2020
Севастополь

Спасатели ликвидировали пожар сухой растительности в лесу под Севастополем.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.

«20 сентября в 16.58 в оперативную дежурную смену Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю очевидцев поступило сообщение о том, что в Верхнесадовском муниципальном округе, в районе села Дальнее горит лес, – говорится в сообщении. – В кратчайшие сроки была устранена угроза распространения пламени: огонь локализован, остановлено открытое горение по периметру. Полностью ликвидировать пожар удалось в 19.12».

В пресс-службе уточнили, что горела сухая растительность на площади почти 1,5 гектара. Погибших и пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.

В ликвидации возгорания были задействованы 33 человека и 9 единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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