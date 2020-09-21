Поклонская заставила Собчак приехать в Крым и назвала себя «хозяйкой Крыма»

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Российская телеведущая и журналистка, считающая Крым частью Украины, Ксения Собчак приехала на полуостров, чтобы взять интервью у депутата Госдумы от региона и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской.

Собчак объяснила зрителям, что Поклонская поставила ей принципиальное условие – интервью будет проходить только на территории Крыма.

«Почему для вас было так важно, зная мою позицию по Крыму, чтобы я обязательно приехала сюда, зная, что я отношусь к этому не положительно, как к аннексии», - спросила журналистка у парламентария.

Поклонская напомнила, что всю свою «основную часть карьеры прослужила в органах прокуратуры», поэтому ей необходимо находиться обстановке «как дома».

В ответ на это Собчак отметила, что после этой съемки у нее могут начать проблемы со въездом на Украину.

«Официально хочу заявить, что я тут как журналист, одним днем, только для интервью с вами. Мне пришлось выбрать. Я выбрала приехать сюда, потому, что разговор с вами важен», - объяснила телеведущая.

В полуторачасовом интервью Поклонская и Собчак говорили на разные темы. В частности об Украине, Донбассе, и личной жизни парламентария.

Ксения Собчак не раз попадала в информационное поле с заявлениями о статусе Крыма.

В 2018 году она во время предвыборной кампании президента заявила, что поедет в Крыму только через Украину. Чуть позже она заявляла, что продолжает считать незаконным вхождение полуострова в состав России. По ее словам, в Крыму необходимо провести повторный референдум относительно статуса региона. При этом Собчак констатировала, что властям Украины нужно налаживать конструктивные взаимоотношения с РФ, смирившись с невозможностью вернуть Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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