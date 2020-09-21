Пассажиропоток аэропорта Симферополя сократился на 20 процентов

Аэропорт Симферополь в период с 1 января по 31 августа 2020 года обслужил 2,9 млн пассажиров.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток уменьшился на 809 тыс. человек (21,7%), а авиатрафик - на 4 780 рейсов (17,2%) на прилет и вылет.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сокращение показателей связано с пандемией новой коронавирусной инфекции. «В первой половине года авиаотрасль столкнулась с колоссальными трудностями, связанными с COVID-19. Резкое и масштабное сокращение пассажирских авиаперевозок затронуло и аэропорт Симферополь. Пассажиропоток второй половины лета не смог в полной мере компенсировать потери первого полугодия. Тем не менее, совместно с нашими партнерами нам удалось сохранить разветвленную маршрутную сеть полетов в Крым. Как и в прошлом году рейсы совершались по 56 направлениям», - отметил Генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

По данным пресс-службы, в этом году самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Из московских аэропортов в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом летний пассажиропоток на этом направлении сократился на 23,6%.

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