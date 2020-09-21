Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки

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За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

56 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3808 случаев новой коронавирусной инфекции. 95 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2940 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 649 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2152 человека.

Выздоровевших за весь период – 2406 человек.

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