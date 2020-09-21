Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом ● Крым остается в «красной зоне» по COVID ● Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России ● «Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
фото © Новости Крыма
За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
56 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3808 случаев новой коронавирусной инфекции. 95 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2940 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 649 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2152 человека.
Выздоровевших за весь период – 2406 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым остается в «красной зоне» по COVID. С начала осени увеличилось количество «красных» регионов по распространению коронавируса. Крым по-прежнему остается в числе неблагополучных субъектов по заболеваемости.
Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России. Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
«Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса. Власти Крыма решили усилить контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности. Крымчане в соцсетях обвиняют чиновников в непоследовательности и двойных стандартах.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки. COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
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