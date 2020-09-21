Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19 ● Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки ● Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом ● Крым остается в «красной зоне» по COVID ● Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России
Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса
фото © Новости Крыма
Медицинским работникам Севастополя сделали прививки от коронавируса.
Первыми из всех жителей города вакцины получили сотрудники поликлиник и стационаров, находящиеся в зоне риска.
«Вакцина позволяет сохранить здоровье за счет выработки иммуноглобулина G. Иммунитет к заболеванию вырабатывается в течение двух-четырех недель», – отметил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.
В пресс-службе правительства сообщили, что перед прививками всех медиков осматривали и брали у них анализ крови.
Пробная партия вакцины от COVID-19 в количестве 42 доз на 21 человека пришла в Севастополь на прошлой неделе. Ее поставили в город в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. Планируется, что до конца года город получит еще 388 доз.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19. В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки. За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом. В республике рост числа заболевших, а у красноярских врачей есть опыт работы в ковидных госпиталях.
Крым остается в «красной зоне» по COVID. С начала осени увеличилось количество «красных» регионов по распространению коронавируса. Крым по-прежнему остается в числе неблагополучных субъектов по заболеваемости.
Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса
Медицинским работникам Севастополя сделали прививки от коронавируса.
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