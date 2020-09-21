Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России ● «Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки ● Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне ● В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса
Крым остается в «красной зоне» по COVID
фото © meduza.io
С начала осени увеличилось количество «красных» регионов по распространению коронавируса. Крым по-прежнему остается в числе неблагополучных субъектов по заболеваемости.
Такие данные привел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости.
В августе Тавадян сообщал, что Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19, а Севастополь вышел из «красной зоны». На тот момент неблагополучная ситуация по распространению вируса наблюдалась в 12 регионах.
«Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели», - пояснил специалист.
Он добавил, что в целом по стране ежесуточный прирост больных составляет 4-5 процентов. Тем не менее, Агаси Тавадян не прогнозирует второй «ковидной» волны в России. Вероятность нового всплеска заражения низкая, так как медики не пытались искусственно прервать распространение инфекции.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за последние сутки в республике зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество больных с начала года превышает 3,7 тыс. человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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