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Коронавирус в Крыму

Крым остается в «красной зоне» по COVID

07:03 понедельник, 21 сентября 2020
Крым остается в «красной зоне» по COVID

фото © meduza.io

С начала осени увеличилось количество «красных» регионов по распространению коронавируса. Крым по-прежнему остается в числе неблагополучных субъектов по заболеваемости.

Такие данные привел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости.

В августе Тавадян сообщал, что Крым до сих пор остается в числе регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19, а Севастополь вышел из «красной зоны». На тот момент неблагополучная ситуация по распространению вируса наблюдалась в 12 регионах.

«Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года - выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели», - пояснил специалист.

Он добавил, что в целом по стране ежесуточный прирост больных составляет 4-5 процентов. Тем не менее, Агаси Тавадян не прогнозирует второй «ковидной» волны в России. Вероятность нового всплеска заражения низкая, так как медики не пытались искусственно прервать распространение инфекции.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, за последние сутки в республике зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество больных с начала года превышает 3,7 тыс. человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса. Власти Крыма решили усилить контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности. Крымчане в соцсетях обвиняют чиновников в непоследовательности и двойных стандартах.

COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки. COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне. За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.

В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса. Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.

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