Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом

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В республике рост числа заболевших, а у красноярских врачей есть опыт работы в ковидных госпиталях.

Сводный отряд из 28 медиков ФМБА, среди которых есть и красноярские врачи, отправился в Крым, чтобы помогать бороться с коронавирусом. Их направили в республику по распоряжению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Вчера они приступили к работе.

Перед началом работы гендиректор ФСКНЦ и руководитель сводного отряда Борис Баранкин провел собрание с представителями крымского Минздрава, а также Симферопольской клинической больнице №7, где развернулся госпиталь на 411 мест. Рабочая смена врачей будет длиться 12 часов, 4 из них медики будут работать в «красной» зоне, после, пройдя санобработку, работать с документацией. Жить они будут в общежитии.

Скоро в Крыму откроется новая больница, где также развернется инфекционный госпиталь и красноярские врачи будут работать и там, а сводный отряд будет увеличен.

Кроме красноярцев, в Крым отправились медики из Омска, Новосибирска, Железногорска, Северска и Ангарска.

Сейчас в Крыму 3650 зараженных и 47 погибших. Число заболевших каждый день растет — судя по графику, каждый день цифры для жителей Республики Крым рекордные.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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