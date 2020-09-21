Какой сегодня праздник 21 сентября

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Сегодня, 21 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – большой христианский праздник. В православии он относится к числу двунадесятых, то есть является одним из двенадцати важнейших после Пасхи праздников.

Рождество Пресвятой Богородицы имеет установившуюся дату, то есть каждый год его празднуют в один и тот же день, а именно – 21 сентября. Интересно, что он открывает ряд религиозных праздников года, ведь церковное новолетие наступает не 1 января, а в сентябре.

Этот праздник также еще называют Второй Пречистой, Осенинами (по народному календарю в этот день наступает осень) и Оспожинками (ведь крестьяне обычно отмечают праздник урожая).

Всемирная акция «Очистим мир» (Clean Up the World Weekend)

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире.

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.

Пост Гедалии

Пост Гедалии (или пост Гедальи) - это день траура и поста, отмечаемый 3 тишрея по еврейскому календарю, на следующий день после Рош аШана. Если этот день выпадает на субботу, пост сдвигается на воскресенье. Пост продолжается от восхода солнца до появления первых звезд, в это время ничего не едят и ничего не пьют.

Также сегодня, 21 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)

- Международный день мира (International Day of Peace)

- День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

- Род и Роженица

- Всемирный день русского единения

- Всемирный день чистоты (World Cleanup Day)

- День поиска сказок

- Международный день поедания яблок (International Eat An Apple Day)

- День свободы программного обеспечения (Software Freedom Day)

- День без выбросов (Zero Emission Day)

- Международный день чистоты в прибрежных зонах (International Coastal Cleanup)

- Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day)

- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer`s Day)

- День ответственности за свою собаку (Responsible Dog Ownership Day) - США

- День дружбы и любви (Love and Friendship Day) в Колумбии

Сегодня именины празднуют: Мария.

Что происходило 21 сентября в прошлые годы

862 - основание русского государства братьями варягами Рюриком, Синеусом и Трувором.

1451 - приказ евреям в Нидерландах носить отличительные знаки на одежде.

1922 - поддержка американским президентом Уорреном Гардингом идеи создания еврейского государства в Палестине.

1933 - начало провокационного судебного процесса над коммунистами в Лейпциге по обвинению в поджоге рейхстага.

1937 - мир увидел предысторию «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

1940 - открытие знаменитого театра западной Украины Львовского театра оперы и балета.

1949 - основание Китайской Народной Республики, о чем не замедлил провозгласить Мао ЦзеДун.

1991 - подавляющее большинство избирателей на референдуме проголосовали за независимость Армении.

1998 - обсуждение на телевидении «амурных приключений» президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

1999 - мощное землетрясение на Тайване, унесшее более 2000 жизней.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 сентября. Какие праздники будут завтра?

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