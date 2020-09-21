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Общество

Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе

16:26 понедельник, 21 сентября 2020
Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе

фото © pixabay.com

Холодные ночи и теплые дни без осадков ожидаются в Крыму до конца текущей недели.

Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Нормальная, комфортная погода на этой неделе: 25-30 градусов тепла, сухо. Прекрасная погода для этого времени года», – сообщила Любецкая.

При этом ночная температура воздуха уже будет холодной. «Ночи уже холодные, это печально: длинная продолжительность ночи, температура 5-10 градусов выше нуля, на побережье – до 15 градусов. В выходные дни еще будет тепло», – добавила начальник гидрометцентра.

На минувших выходных в Крыму было прохладно – 18-23 градуса из-за прохождения холодного фронта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 сентября.

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