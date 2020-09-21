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Власть

Глава филиала «Крымавтодора» подозревается в получении взятки

17:25 понедельник, 21 сентября 2020

Руководитель Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления госпредприятия «Крымавтодор» стал фигурантом уголовного дела о взятке.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что с июля по сентябрь текущего года начальник филиала «Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор» получал частями через посредника от представителя фирмы взятку за незаконные действия по укладке асфальта на территории домовладения в селе Красногорка без заключения официальных договоров», – сообщила Постнова.

Посредником при передаче незаконного вознаграждения выступил главный специалист администрации Ленинского района. «После получения очередной части взятки должностные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Общая сумма полученной взятки составила 220 тысяч рублей.

Задержанными в рамках следствия даны признательные показания. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – добавили в СК.

Руководителю Ленинского ДРСУ предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в крупном размере. Главному специалисту администрации Ленинского района следствием вменяется совершение преступления по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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