Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму

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Эксперт по вопросам изменения климата Георгий Веремийчик считает, что химическое вещество, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасно.

Об этом он сказал комментируя планы России крымских властей расстреливать пиропатронами облака над полуостровом с йодидом серебра. К таким действиям руководство Крыма намерено прибегать из-за засухи и дефицита воды.

По словам Веремийчика, данное вещество безопасно только в небольших количествах, а изучение свойств этого соединения продолжается.

«Когда была в 80-х годах московская Олимпиада, тогда использовали йодид серебра и углекислую кислоту, чтобы вызвать на подходах к Москве осадки... До этого времени мы не знали, что такое кислотные дожди. Именно после той Олимпиады все огурцы пропали – выпали кислотные дожди», – напоминает эксперт результаты использования этого метода в СССР.

Эколог советует не злоупотреблять искусственными осадками в Крыму: «Какой-то район обязательно недополучит влаги. Это однозначно. Кроме того, они могут вызвать очень мощные ливни и это нанесет ущерб городскому хозяйству. Вообще, грубое вмешательство в планетарные процессы очень опасно».

Метеоролог и климатолог Виталий Шпиг напротив считает такие осадки безопасными: «Кристаллы набирают быстрее массу, выпадают, и на земле мы это видим уже в виде дождя».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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