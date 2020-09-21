Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков

С начала 2020 года в Крыму выпало в 2,5 раза меньше необходимых полуострову осадков.

Об этом рассказал климатолог, доцент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.

Прогнозы ученого неутешительны. По его подсчетам, для восстановления водного баланса полуострову необходимо получить более 500 мм осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма.

Рябов также отметил, подобная засуха в Крыму наблюдалась более 20 лет назад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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