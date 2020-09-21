Водный кризис
Развитие сюжета: Водный кризис пришел на Южный берег Крыма ● В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин ● В Алуште введут графики подачи воды ● Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры ● Симферополь переводят на снабжение водой из скважин
Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков
С начала 2020 года в Крыму выпало в 2,5 раза меньше необходимых полуострову осадков.
Об этом рассказал климатолог, доцент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов.
Прогнозы ученого неутешительны. По его подсчетам, для восстановления водного баланса полуострову необходимо получить более 500 мм осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма.
Рябов также отметил, подобная засуха в Крыму наблюдалась более 20 лет назад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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