Дипломаты США призвали Россию «прекратить оккупацию Крыма»

Посольство США в Украине по случаю Международного дня мира обратилось к России с призывом «прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить агрессию против Украины».

«В Международный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих прав человека. Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не могут жить с миром, которого заслуживают. Россия должна также освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в обращении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Международный день мира отмечают во всем мире с 1981 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия. До 2001 года этот день отмечали каждый третий вторник сентября, в день открытия очередной сессии ООН. Однако в резолюции от 7 сентября 2001 года Генеральная ассамблея ООН приняла постановление, согласно которому с 2002 года празднование Международного дня мира должно происходить каждый год в одну и ту же дату – 21 сентября.

Эмблемой Международного дня мира является белый голубь с оливковой ветвью. Впервые этот символ был представлен на Всемирном конгрессе сторонников мира, который проходил в Париже в 1949 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Украине создают международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

Департамент аппарата губернатора Севастополя закупит 200 фитнес-браслетов. Результаты закупки стоимостью в 375 тысяч рублей появились на специализированном портале.

Развожаев примет присягу губернатора Севастополя 2 октября. Победивший на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует провести торжественную церемонию вступления в должность 2 октября.

Губернатор Севастополя подставил главу Крыма. Между главами крымских субъектов федерации пробежала черная кошка.