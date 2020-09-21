Власть
Дипломаты США призвали Россию «прекратить оккупацию Крыма»
Посольство США в Украине по случаю Международного дня мира обратилось к России с призывом «прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить агрессию против Украины».
«В Международный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих прав человека. Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и Крыма, украинцы не могут жить с миром, которого заслуживают. Россия должна также освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в обращении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.
Международный день мира отмечают во всем мире с 1981 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия. До 2001 года этот день отмечали каждый третий вторник сентября, в день открытия очередной сессии ООН. Однако в резолюции от 7 сентября 2001 года Генеральная ассамблея ООН приняла постановление, согласно которому с 2002 года празднование Международного дня мира должно происходить каждый год в одну и ту же дату – 21 сентября.
Эмблемой Международного дня мира является белый голубь с оливковой ветвью. Впервые этот символ был представлен на Всемирном конгрессе сторонников мира, который проходил в Париже в 1949 году.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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