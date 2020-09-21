Автор идеи строительства Северо-Крымского канала был расстрелян коммунистами

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21 сентября 1950 года газета «Правда» опубликовала постановление Совета министров СССР «О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма».

Это было решение, которого полуостров дожидался более ста лет.

А поспособствовал в решении водной проблемы писатель-фантаст.

На самом деле писал рассказы про будущее Вадим Дмитриевич Никольский в свободное от работы время. А по основной специальности он был инженером-гидрологом. Жил не в Крыму, но бывал здесь, собирал необходимые сведения. И вообще вопрос обеспечения Крыма днепровской водой показался ему достойным вызовом.

Свой проект он начал разрабатывать в 1914 году. Прошло пятнадцать лет, прежде чем он смог представить его крымской власти.

Сиваш как водяной карман Крым, 1929 год. На полуострове начинается эпоха строительства водохранилищ. В балке Базар-Джалга уже построено Первомайское водохранилище, готовится котлован под Аянское, одобрено решение по созданию Чернореченского. Но с крымскими циклами, когда за «сухими» годами следуют изобильные, нужны совсем другие объемы.

И вот, на заседании Совнаркома КрымАССР выступает инженер Никольский. Докладывает о том, что даст приход днепровской воды: расширение площади садов, прекращение регулярной гибели посевов овощей, возможность выращивать новые культуры. Например, сахарную свеклу, которая при «сухом» земледелии просто отказывается расти.

Никольский подачу в Крым воды видел так: плотина на Днепре у Каховки, система насосных станций, и магистральный канал к реке Каланчак у Перекопа. Инженер предлагал там же, в районе Перекопа, использовать две природные впадины для создания наливных водохранилищ. Если без них, то просто вести магистраль по северной части полуострова. Или сделать канал насколько коротким, всего в 95 км, чтобы он заканчивался у западной части Сиваша. При таком варианте он предлагал закрыть залив земляной дамбой, прекратив туда доступ соленой воды. А после рассолонения создать в этом месте мощное водохранилище объемом до 6 млрд кубометров, куда и будет поступать днепровская вода. И уже из этого водоема организовать систему подачи на орошаемые земли.

Самому Вадиму Никольскому очень нравилось последнее решение. Но настоящий канал много лет спустя реализовали по варианту магистрали через Перекоп у одноименных реки и села.

Кто знает, сложись все по-другому, возможно, канал начали бы строить еще до войны - по эконом-варианту с перекрытием Сиваша. Но автор проекта Вадим Никольский был в конце 30-х годов арестован. Обвиняли его в шпионаже. И, по одним сведениям, автор проекта большой воды для Крыма был расстрелян в 1938, по другим, умер в заключении в 1941-м.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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