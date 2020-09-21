Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +18
море +23

Происшествия

Автомобилисты застряли под Феодосией при попытке прокатиться по дну пересохшего озера

15:14 понедельник, 21 сентября 2020
Феодосия

Группа туристов увязла на автомобиле в грязи на дне пересохшего озера под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Близ горы Клементьева под Феодосией автомобиль Mitsubishi L-200 застрял в пересохшем озере Штаны. Самостоятельно продолжать движение не может. Требуется помощь спасателей в эвакуации», – говорится в сообщении.

В автомобиле находились супружеская пара с ребенком 2019 года рождения. У туристов не было теплой одежды. Их автомобиль спасатели вытащили с помощью лебедки и такелажного снаряжения.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на трассе смерти «Таврида» разбился мотоциклист. Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло около полуночи на трассе «Таврида» в ночь с субботы на воскресенье, об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

В Крыму за неделю потушили 93 пожара и спасли в горах 9 человек. За последнюю неделю в Крыму потушили 93 пожара, три из которых случились в лесу, спасли девять человек в горно-лесной зоне и 22 человека в ДТП.

В Евпатории мужчина разгромил аптеку и залез на шкафы с лекарствами. Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно аптеки на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональная в Евпатории.

В Крыму «КамАЗ» обесточил сразу три села. В Джанкойском районе полуострова «КамАЗ» оставил без электричества три населенных пункта.

Санкции
Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций

Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций

Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.

Водный кризис
В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа

В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа

На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.

Общество
Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе

Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе

Холодные ночи и теплые дни без осадков ожидаются в Крыму до конца текущей недели.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации