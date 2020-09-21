Автомобилисты застряли под Феодосией при попытке прокатиться по дну пересохшего озера

Группа туристов увязла на автомобиле в грязи на дне пересохшего озера под Феодосией.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Близ горы Клементьева под Феодосией автомобиль Mitsubishi L-200 застрял в пересохшем озере Штаны. Самостоятельно продолжать движение не может. Требуется помощь спасателей в эвакуации», – говорится в сообщении.

В автомобиле находились супружеская пара с ребенком 2019 года рождения. У туристов не было теплой одежды. Их автомобиль спасатели вытащили с помощью лебедки и такелажного снаряжения.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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