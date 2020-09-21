Происшествия
Автомобилисты застряли под Феодосией при попытке прокатиться по дну пересохшего озера
Группа туристов увязла на автомобиле в грязи на дне пересохшего озера под Феодосией.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«Близ горы Клементьева под Феодосией автомобиль Mitsubishi L-200 застрял в пересохшем озере Штаны. Самостоятельно продолжать движение не может. Требуется помощь спасателей в эвакуации», – говорится в сообщении.
В автомобиле находились супружеская пара с ребенком 2019 года рождения. У туристов не было теплой одежды. Их автомобиль спасатели вытащили с помощью лебедки и такелажного снаряжения.
Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму на трассе смерти «Таврида» разбился мотоциклист. Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло около полуночи на трассе «Таврида» в ночь с субботы на воскресенье, об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
В Крыму за неделю потушили 93 пожара и спасли в горах 9 человек. За последнюю неделю в Крыму потушили 93 пожара, три из которых случились в лесу, спасли девять человек в горно-лесной зоне и 22 человека в ДТП.
В Евпатории мужчина разгромил аптеку и залез на шкафы с лекарствами. Мужчина в неадекватном состоянии разбил окно аптеки на перекрестке улиц Фрунзе и Интернациональная в Евпатории.
В Крыму «КамАЗ» обесточил сразу три села. В Джанкойском районе полуострова «КамАЗ» оставил без электричества три населенных пункта.
Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций
Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.
В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа
На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.
Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе
Холодные ночи и теплые дни без осадков ожидаются в Крыму до конца текущей недели.
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».
18 сентября
В Алуште введут графики подачи воды
19 сентября
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.