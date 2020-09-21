WhatsApp-приемная скорой помощи появится в Севастополе

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В Севастополе создают WhatsApp-приемную скорой помощи. Она начнет работать со вторника, 22 сентября.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в правительстве города.

На номер +7-978-254-03-03 в приложении WhatsApp будут приниматься только текстовые сообщение, но не звонки или аудио-сообщения. Приемная нужна для контроля за работой врачей во время пандемии COVID-19.

Жители Севастополя смогут сообщить о нарушениях, если они обратились за помощью с высокой температурой, а бригада медиков не приехала к ним, или ожидать ее пришлось дольше положенного времени. Вызвать врача через WhatsApp по-прежнему будет нельзя, подчеркнули на совещании.

«В сообщении указываются ФИО, дата рождения, адрес, контактный телефон и суть проблемы тезисно. Сообщения принимаются с 8:00 до 21:00, обрабатываются оператором в течение дня», - разъяснил принцип работы нового сервиса глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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