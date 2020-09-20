Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса ● Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября ● В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался ● В Крыму еще один человек умер от коронавируса ● Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса
Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне
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За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
52 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3729 случаев новой коронавирусной инфекции. 95 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2863 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 647 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3991 человек.
Выздоровевших за весь период – 2404 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября. Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.
В Крыму еще один человек умер от коронавируса. В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.
Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса. За 18 сентября на территории Республики Крым подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.
Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне
За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
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