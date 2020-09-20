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Водный кризис

Водный кризис пришел на Южный берег Крыма

07:13 воскресенье, 20 сентября 2020
Ялта Алушта
Водный кризис пришел на Южный берег Крыма

фото © Новости Крыма

В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.

Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС городской администрации по предложению Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Давление в системах водоснабжения будет снижено в ночное время с 23:00 до 05:00 для экономии воды в условиях небывалой засухи. Также в ночное время не будут работать автомойки, бани и сауны, сообщили в горадминистрации. При этом власти пообещали не ограничивать подачу воды в ночь с субботы на воскресенье.

Глава администрации Алушты Галина Огнева пояснила в своем Facebook, что «снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки». «Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», – добавила она, отметив, что «в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря».

Градоначальник также заявила, что в другие населенные пункты Алуштинского региона вода будет подаваться в том режиме и графике, который существует на сегодняшний день.

С 7 сентября на жесткий график подачи воды переведен Симферополь: водоснабжение в крымской столице включают на несколько часов утром и вечером. Некоторые села Симферопольского и Бахчисарайского районов получают воду раз в два-три дня.

При этом перспективы для улучшения ситуации не наблюдаются – Симферопольское водохранилище достигло минимального уровня, после которого воду брать уже нельзя.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште введут графики подачи воды. Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

В Ялте высадят осенние и весенние цветы. Ялтинский «Зеленстрой» начал высадку 18 тысяч саженцев виолы. А со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.

Симферополь переводят на снабжение водой из скважин. Чтобы не расходовать воду из водохранилищ, ГУП РК «Вода Крыма» переведет шесть районов северной части крымской столицы на скважины.

Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть. В центральной части Крыма продолжают сокращаться горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

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