Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин ● В Алуште введут графики подачи воды ● Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры ● Симферополь переводят на снабжение водой из скважин ● Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть
Водный кризис пришел на Южный берег Крыма
фото © Новости Крыма
В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.
Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС городской администрации по предложению Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма».
Давление в системах водоснабжения будет снижено в ночное время с 23:00 до 05:00 для экономии воды в условиях небывалой засухи. Также в ночное время не будут работать автомойки, бани и сауны, сообщили в горадминистрации. При этом власти пообещали не ограничивать подачу воды в ночь с субботы на воскресенье.
Глава администрации Алушты Галина Огнева пояснила в своем Facebook, что «снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки». «Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», – добавила она, отметив, что «в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря».
Градоначальник также заявила, что в другие населенные пункты Алуштинского региона вода будет подаваться в том режиме и графике, который существует на сегодняшний день.
С 7 сентября на жесткий график подачи воды переведен Симферополь: водоснабжение в крымской столице включают на несколько часов утром и вечером. Некоторые села Симферопольского и Бахчисарайского районов получают воду раз в два-три дня.
При этом перспективы для улучшения ситуации не наблюдаются – Симферопольское водохранилище достигло минимального уровня, после которого воду брать уже нельзя.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште введут графики подачи воды. Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.
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Симферополь переводят на снабжение водой из скважин. Чтобы не расходовать воду из водохранилищ, ГУП РК «Вода Крыма» переведет шесть районов северной части крымской столицы на скважины.
Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть. В центральной части Крыма продолжают сокращаться горизонты водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
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