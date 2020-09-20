Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки ● Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне ● В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса ● Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября
Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России
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Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитирует URA.RU Ершова.
По его словам, в России не приходится говорить о второй волне коронавируса.
Он уточнил, что рост числа заболеваний связан с развитием первой волны.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.
«Сегодня по-прежнему мы чувствуем тяжесть и бремя этой инфекции, поэтому я прошу вас в эти дни соблюдать определенные меры предосторожности. Беречь свое здоровье, своих близких, особенное старшее поколение», — приводит РИА Новости его слова.
Мурашко отметил важность создания «определенного временного промежутка» для того, чтобы с «наименьшими потерями для здоровья» дождаться начала массовой вакцинации от COVID-19.
Ранее депутат Госдумы академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки. COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне. За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса. Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.
Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября. Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.
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Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
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