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Происшествия

В Симферополе поймали 18-летнего организатора крупной сети наркосбыта

08:27 воскресенье, 20 сентября 2020
В Симферополе поймали 18-летнего организатора крупной сети наркосбыта

фото © Новости Крыма

Сотрудники МВД задержали организовавшего крупную сеть наркосбыта 18-летнего жителя Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым на одной из улиц Симферополя задержали местного жителя 2002 года рождения, который подозревается в создании сети сбыта синтетических наркотиков на территории крымского полуострова», – говорится в сообщении.

Во время досмотра у парня была обнаружена картонная коробка, в которой находилось пять пакетов с порошкообразным и кристаллообразными веществами общей массой пять килограммов. А по месту жительства гражданина обнаружено и изъято 105 свертков с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и электронные весы, а также крупные суммы денег, четыре банковские карты, два ноутбука, системный блок от компьютера, телефоны.

«Всего в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около килограмма амфетамина, более килограмма мефедрона, а также более трех килограммов наркотического средства – производного N-метилэфедрона. По подсчету экспертов-химиков, благодаря стражам порядка во дворы и на улицы не попали почти полмиллиона средне-разовых доз различной «синтетики», – добавили в пресс-службе.

Наркотические средства парень продавал через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

18-летний гражданин нигде не работает и не учится, ранее судим не был. Его заключили под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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