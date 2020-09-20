Происшествия
В Симферополе поймали 18-летнего организатора крупной сети наркосбыта
фото © Новости Крыма
Сотрудники МВД задержали организовавшего крупную сеть наркосбыта 18-летнего жителя Симферополя.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым на одной из улиц Симферополя задержали местного жителя 2002 года рождения, который подозревается в создании сети сбыта синтетических наркотиков на территории крымского полуострова», – говорится в сообщении.
Во время досмотра у парня была обнаружена картонная коробка, в которой находилось пять пакетов с порошкообразным и кристаллообразными веществами общей массой пять килограммов. А по месту жительства гражданина обнаружено и изъято 105 свертков с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и электронные весы, а также крупные суммы денег, четыре банковские карты, два ноутбука, системный блок от компьютера, телефоны.
«Всего в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около килограмма амфетамина, более килограмма мефедрона, а также более трех килограммов наркотического средства – производного N-метилэфедрона. По подсчету экспертов-химиков, благодаря стражам порядка во дворы и на улицы не попали почти полмиллиона средне-разовых доз различной «синтетики», – добавили в пресс-службе.
Наркотические средства парень продавал через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
18-летний гражданин нигде не работает и не учится, ранее судим не был. Его заключили под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе задержали пьяную автоледи без водительского удостоверения. Полицейские выявили правонарушительницу во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бахус».
В Крыму запретят фотоаппараты и духи без цифровой маркировки. С 1 октября в Крыму будет остановлена продажа фототоваров и парфюмерии, на которых нет цифровой маркировки «Честный знак».
Россиянин предстанет перед крымским судом за попытку подкупа инспектора ГИБДД. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, который пытался подкупить инспектора ГИБДД.
В Крыму в пятый раз пройдет суд над мужчиной, которого оправдывают присяжные. В Крыму Верховный суд отменил приговор 28-летнему Александру Буянову, которого обвиняют в убийстве бездомного человека.
В Крыму в шоке от новости, что на полуостров проникли бойцы украинского спецназа
В ряде СМИ появилась информация о том, что в Крым, в то время, когда американцы устраивали полеты своих самолетов в Черном море, удалось проникнуть бойцам нескольких украинских спецподразделений.
Элитный британский спецназ десантировался недалеко от Крыма видео
Сотни британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder, десантировались с парашютами в Николаевской области недалеко от границ Крыма.
Россия заблокировала все морские и воздушные подходы к Крыму
По информации ряда СМИ, побережье Крыма полностью закрыто и на воде, и в воздухе. Сейчас там не может пройти ни один корабль или самолет.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
В Симферополе поймали 18-летнего организатора крупной сети наркосбыта
Сотрудники МВД задержали организовавшего крупную сеть наркосбыта 18-летнего жителя Симферополя.