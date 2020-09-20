В Крыму в шоке от новости, что на полуостров проникли бойцы украинского спецназа

фото © rbc.ua

В ряде СМИ появилась информация о том, что в Крым, в то время, когда американцы устраивали полеты своих самолетов в Черном море, удалось проникнуть бойцам нескольких украинских спецподразделений.

По информации источников, задача этих агентов дестабилизация обстановки на полуострове для создания условий по его захвату. До этого на территории Республики Крым уже была создана украинская агентурная сеть.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения, что на территории Крыма развернута украинская агентурная сеть, которой через спецслужбы Украины руководят американцы. В эфире американского телеканала NBC вышел репортаж, в котором упоминается поддержка Вашингтоном «украинских подразделений» в Крыму.

МИД РФ уже запросил разъяснения у Вашингтона по поводу репортажа NBC.

«Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала NBC), то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма», — сообщило российское дипведомство на своей странице в Facebook.

Телеканал NBC едва ли обладает достоверной информацией о деятельности американских властей, считает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян. Однако, по его мнению, спонсирование со стороны Вашингтона определенных группировок в Крыму вполне возможно.

«Определенные законспирированные группы, которые поддерживаются со стороны США, есть во многих местах, это не только Крым. К примеру, в Украине мы видим четкую связь: с одной стороны, украинские националисты, с другой – Центральное разведывательное управление США . Поэтому я не удивляюсь, если информация от NBC окажется правдивой. Хотя, конечно же, надо делать сейчас скидку на предвыборную компанию в США», — заявил эксперт.

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг существование «украинских подразделений» в республике, которые якобы получают поддержку Соединенных Штатов Америки.

- Конечно, никаких «украинских подразделений» в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам, - заявил Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия заблокировала все морские и воздушные подходы к Крыму. По информации ряда СМИ, побережье Крыма полностью закрыто и на воде, и в воздухе. Сейчас там не может пройти ни один корабль или самолет.

Водолазы очищают Севастопольскую бухту от затопленных объектов. Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота проводят работы по подъему со дна Севастопольской бухты затопленных объектов.

США направили еще один военный корабль в Черное море. В Черное море направился американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма. Три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в 37,5 километрах от побережья Крыма.