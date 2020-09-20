Власть
Судебный пристав в Крыму купил авто почти за 6 миллионов рублей
В Крыму судебный пристав приобрел автомобиль за 5,9 миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«Установлено, что старший судебный пристав спецотдела оперативного дежурства управления в 2016 году приобрел автомобиль Mercedes-Benz 4MATIC Coupe за 5,9 млн рублей. Стоимость машины существенно превышает совокупный доход семьи служащего за 3 года, предшествующие совершению сделки», - говорится в сообщении.
В ходе проверки так и не удалось установить законность доходов пристава, за счет которых он купил себе машину. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании этих средств в доход государства.
Суд вынес решение о взыскании 5,9 миллиона рублей с теперь уже бывшего судебного пристава в доход Российской Федерации денежных средств.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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