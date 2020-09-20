Строители обустраивают туристический маршрут в пещере у трассы «Таврида»

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Строители обустраивают туристический маршрут в пещере около поселка Зуя, найденной при строительстве трассы «Таврида». Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.

«В пещере «Таврида» ведутся активные работы по обустройству подземного туристического маршрута. Уже проложен вход, по которому может двигаться грузовой автотранспорт. Ежедневно рабочие продвигаются вглубь пещеры на 4-5 метров. За первые три недели внутренних работ удалось пройти более 50 метров», – говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта Геннадия Самохина, строителям необходимо убрать лишнюю глину, чтобы обеспечить проход высотой и шириной 2 метра. «Чем дальше мы проходим, тем становится сложнее, потому что расстояние для вывоза тачек постоянно увеличивается, и в день ребята пробегают более чем по 20 км. Мы постараемся механизировать эту работу, но для этого необходимо создать условия: сделать более широкую и ровную дорогу, чтобы могла проехать электрическая тележка», – пояснил он.

Параллельно со строителями работают палеонтологи, которые изучают извлекаемый грунт. Чаще всего там встречаются фрагменты костей, но иногда попадаются и целые элементы скелета: конечности гигантского носорога, рога бизона, кости крупных хищников.

«За день палеонтологи промывают до 50 мешков грунта. Крупные кости встречаются нечасто – около десятка ежедневно. Ученые считают, что хищники заходили в пещеру на расстояние до 150 м, поэтому им предстоит изучить еще около 100 метров подземных проходов, пока еще заполненных глиной», – добавили в пресс-службе.

Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками древних животных обнаружили в июне 2018 года в Крыму при строительстве трассы «Таврида».

Пещеру и территорию вокруг нее планируют благоустроить и превратить в научно-образовательный и рекреационный центр. В нем будут располагаться учебная аудитория и конференц-зал, общежитие для ученых и студентов, место для кемпинга для проведения полевых практик студентами КФУ, а также кафе, визит-центр и музеи, в том числе масштабный геологический музей под открытым небом.

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