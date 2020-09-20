Синоптики обещают холодный и дождливый октябрь в Крыму

фото © Новости Крыма

Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но в октябре туристов и крымчан ждут похолодание и дожди.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе антициклон сохранит за собой право управлять атмосферными процессами, поэтому с понедельника до выходных включительно ожидается небольшая облачность, никаких осадков, то есть погода «миллион на миллион». Ночью столбики термометров будут колебаться от +10 до +15. Что касается дневной температуры, то начинаем неделю с +20…+25. Во второй половине недели она повысится до +23…+28 градусов, что на три-пять градусов теплее, чем положено по норме», - сообщил Тишковец.

Эксперт отметил, что на следующей неделе теплая и ясная погода наметится в большинстве регионов европейской части России. «Мы все будем наслаждаться сезоном бабьего лета с солнцем, тишиной, паутинками… все как у классиков», - отметил эксперт.

Однако с наступлением октября ситуация кардинально изменится и в Крым придут дожди и похолодание. В это же время начнет стремительно снижаться температура воды в море и купальный сезон будет закрыт.

«Октябрь ожидается прохладным – на градус-другой ниже многолетних средних значений. С начала месяца осень начнет брать свое и ожидается осенний вариант развития атмосферных процессов с дождями и похолоданием», - прогнозирует синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 сентября.

На 8-10 градусов ниже: на Крым идет холодный фронтальный раздел. На выходных в Крыму резко похолодает, предупреждает пресс-служба МЧС РК.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 сентября.