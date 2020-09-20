Общество
Синоптики обещают холодный и дождливый октябрь в Крыму
фото © Новости Крыма
Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но в октябре туристов и крымчан ждут похолодание и дожди.
Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«На следующей неделе антициклон сохранит за собой право управлять атмосферными процессами, поэтому с понедельника до выходных включительно ожидается небольшая облачность, никаких осадков, то есть погода «миллион на миллион». Ночью столбики термометров будут колебаться от +10 до +15. Что касается дневной температуры, то начинаем неделю с +20…+25. Во второй половине недели она повысится до +23…+28 градусов, что на три-пять градусов теплее, чем положено по норме», - сообщил Тишковец.
Эксперт отметил, что на следующей неделе теплая и ясная погода наметится в большинстве регионов европейской части России. «Мы все будем наслаждаться сезоном бабьего лета с солнцем, тишиной, паутинками… все как у классиков», - отметил эксперт.
Однако с наступлением октября ситуация кардинально изменится и в Крым придут дожди и похолодание. В это же время начнет стремительно снижаться температура воды в море и купальный сезон будет закрыт.
«Октябрь ожидается прохладным – на градус-другой ниже многолетних средних значений. С начала месяца осень начнет брать свое и ожидается осенний вариант развития атмосферных процессов с дождями и похолоданием», - прогнозирует синоптик.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 сентября.
На 8-10 градусов ниже: на Крым идет холодный фронтальный раздел. На выходных в Крыму резко похолодает, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 сентября.
Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне
За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму в шоке от новости, что на полуостров проникли бойцы украинского спецназа
В ряде СМИ появилась информация о том, что в Крым, в то время, когда американцы устраивали полеты своих самолетов в Черном море, удалось проникнуть бойцам нескольких украинских спецподразделений.
Элитный британский спецназ десантировался недалеко от Крыма видео
Сотни британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder, десантировались с парашютами в Николаевской области недалеко от границ Крыма.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
Водный кризис пришел на Южный берег Крыма
В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.