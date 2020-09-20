Севастополец нашел затонувший парусник

фото © пресс-служба СевГУ

Затонувшее парусное судно обнаружил в Керченском проливе магистрант программы СевГУ «Морская археология» Сергей Родионов.

Как сообщает пресс-служба вуза, парусник ходил по волнам в 19-м веке.

Предположение, что судно могло быть военным, заставила сделать его латунная обшивка. По словам самого Сергея Родионова, остатки корабля были обнаружены в 200 м от берега при проведении сплошного водолазного обследования полосовым методом участка акватории к юго-западу от мыса Кротки.

В ближайшие дни будет проведена детальная фото- и видеофиксация находки.

«А если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем и цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии», – сообщил магистрант.

После проведения всех этих процедур информация об объекте будет передана в Управление государственной охраны культурного наследия Администрации Краснодарского края.

Находка сделана в рамках подводной археологической экспедиции, организованной Центром морских исследований и технологий и научно-исследовательской лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ. Археологи работают у побережья Таманского полуострова с начала сентября. Их основная задача – поиск археологических объектов в акватории мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края, в месте, где предположительно находился древнегреческий город Корокондама.

СевГУ стал первым вузом России, в котором создана магистратура по специальности «Морская археология». Всего же в мире более ста университетов, где ведется такая подготовка. В их числе Сорбонна, Оксфорд, Гарвард, Техасский и Шанхайский университеты.

Недостатка в работе у севастопольских специалистов быть не должно. Вопрос лишь в организации и финансировании подводных экспедиций. Сколько еще находок таят глубины Черного моря, можно только предполагать. Только бурный для этого региона 19 век отправил на дно множество кораблей.

Одним из наиболее трагических и спорных случаев стала гибель теплохода «Армения». В апреле этого года появилась информация, что судно, погибшее в 1941 году, найдено. Однако часть экспертов отнеслась к ней скептически.

Ознакомиться с некоторыми находками, сделанными в разные годы в Черном море, можно в Виртуальном морском музее.

В тексте использованы материалы: Форпост

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