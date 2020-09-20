Россия заблокировала все морские и воздушные подходы к Крыму

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По информации ряда СМИ, побережье Крыма полностью закрыто и на воде, и в воздухе. Сейчас там не может пройти ни один корабль или самолет.

Подобные маневры военных РФ стали неожиданным сюрпризом. Как сообщает Avia.Pro, это может быть вызвано планировавшимися провокациями со стороны стран НАТО и уже дали такой блокировке название - «Новая линия Маннергейма».

Так, в Telegram-канале «Оперативная линия» автор разъяснил, что же сейчас происходит у границ Крыма:

«Во исполнение сегодняшних указаний уважаемого военного руководителя - начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Рудского С.Ф, о недопустимости дальнейшей эскалации военной обстановки вблизи Крыма и Черноморского побережья Кавказа со стороны НАТО, планировщики Черноморского флота и Южного военного округа уже вчера предприняли ряд мер для лучшего понимания той самой НАТОй остроты момента и «соорудили» имеемым в их распоряжением организационно-предупредительным инструментарием новую «линию Маннергейма» с гарантией, что до 03 октября к ней приблизиться никто не сможет, а не то, что ее форсировать или за нее проникнуть. У кого отпуск спланирован на третью декаду сентября в Ялту или Геленджик, можете туда смело ехать».

На официальном уровне событие пока остается никем не комментируемым. Но, видимо, напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО обострилась до предела. К тому же ранее Минобороны РФ предложило наносить удары по кораблям, приближающимся к нашим водам, пусть даже и не нарушающим пока государственную границу.

Ранее силы НАТО провели масштабную операцию около Крыма, а также в акватории Черного моря у побережья полуострова.

«Ловили на живца»: в качестве приманки была использована пара американских стратегических бомбардировщиков B52H «Стратофортрес», которые делали круги над Азовским побережьем Украины в непосредственной близости к Крыму.

По информации сайта, B52 периодически отключали транспондеры, которые передают сигналы с их координатами. Скорее всего, в эти промежутки российские военные включали свои радары на полную - за этим следили как минимум три разведывательные системы НАТО, два самолета-разведчика R135 и Sentinel R1 королевских ВВС Великобритании. Эти самолеты способны перехватывать сигналы не только систем ПВО, но и коммуникацию между российскими военными.

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