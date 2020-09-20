Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 22, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 62 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 56 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 24, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 67 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 23, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 24, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 67 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью около 9 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 70 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 23, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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