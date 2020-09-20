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Власть

Памятник армянскому алфавиту планируют установить в Ялте

11:52 воскресенье, 20 сентября 2020
Ялта

Памятник армянскому алфавиту планируют установить в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Крыму это будет первый памятник подобного рода. Установить его планируют к 12 ноября – официальному Дню создания армянского алфавита. За все время своего существования – за 1615 лет он практически не изменился и был дополнен лишь однажды – в XI веке двумя новыми буквами», – говорится в сообщении.

Как сообщил глава администрации города Иван Имгрунт, памятник появится возле школы. «Представители Крымской армянской общины обратились с просьбой установить памятник армянскому алфавиту, и мы с удовольствием пошли им навстречу, определив место для его установки – в районе средней школы-лицея №9», – сказал Имгрунт.

Представители Крымской армянской общины уточнили, что памятник установят за внебюджетные средства. Его высота составит 2,2 метра, особый вулканический камень для его изготовления и черный базальт для постамента привезут из Армении.

Памятники армянскому алфавиту есть в Филанде (США), Барнауле (Россия), Провиденсе (США), Новокузнецке (Россия), Сан-Паулу (Бразилия), Альфорвиле (Франция), Никосии (Кипр), Запорожье (Украина). Теперь такой памятник появится и в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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