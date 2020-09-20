Молодежненская «Крымтеплица» выиграла Суперкубок КФС-2020

В поединке за Суперкубок Крымского футбольного союза-2020 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Евпатория» и обладатель Кубка КФС – молодежненская «Крымтеплица».

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

Клуб из Симферопольского района первым повел в счете – на 18-й минуте Владимир Сычевой открыл счет. Спустя пять минут евпаторийцы восстановили равновесие – точен был Николай Хомич. Во второй половине матча, на 56-й минуте, «тепличники» получили шанс вновь выйти вперед, но Сычевой с пенальти не сумел переиграть голкипера «Евпатории» Валентина Манякина. А по прошествии еще девяти минут «евпаторийцам» удалась отличная атака, которую результативно завершил Длявер Нуридинов.

Свое преимущество евпаторийцы сохраняли практически до завершения основного времени матча, и, казалось, что подопечные Алексея Грачева в шаге от завоевания еще одного титула. Но за две минуты до окончания основного времени матча новичок «Крымтеплицы» Дмитрий Иванов сумел счет сравнять и перевести матч в серию пенальти.

В послематчевой лотерее удачливее оказались футболисты «Крымтеплицы», реализовав все пять попыток. А в составе «Евпатории» единственную осечку допустил Николай Хомич. В итоге 5:4 – победа «Крымтеплицы», которая и стала обладателем Суперкубка КФС 2020 года!

Напомним, что матчи VI чемпионата ПЛ КФС начнутся 26 и 27 сентября, когда пройдут игры первого тура чемпионата Премьер-лиги сезона-2020/21.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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