Власть
Масштабный рейд ГИБДД пройдет в Крыму
С 21 по 30 сентября сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения проведут в Крыму профилактический рейд «Встречная полоса».
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.
В ведомстве отмечают, что за 8 месяцев 2020 года на территории республики зафиксировано 110 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в которых погибли 37 человек и 183 — пострадали.
В ГИБДД напомнили: перед совершением обгона водитель обязан убедиться, что не создаст опасности для движения других участников, а полоса, на которую он хочет выехать, свободна на достаточном расстоянии.
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