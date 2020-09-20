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Власть

Масштабный рейд ГИБДД пройдет в Крыму

14:14 воскресенье, 20 сентября 2020

С 21 по 30 сентября сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения проведут в Крыму профилактический рейд «Встречная полоса».

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.

В ведомстве отмечают, что за 8 месяцев 2020 года на территории республики зафиксировано 110 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в которых погибли 37 человек и 183 — пострадали.

В ГИБДД напомнили: перед совершением обгона водитель обязан убедиться, что не создаст опасности для движения других участников, а полоса, на которую он хочет выехать, свободна на достаточном расстоянии.

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