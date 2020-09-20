«Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса

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Власти Крыма решили усилить контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности. Крымчане в соцсетях обвиняют чиновников в непоследовательности и двойных стандартах.

В частности, по информации премьера Крыма Юрия Гоцанюка, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и иных противоэпидемических мер в местах массового скопления людей, социальных учреждениях, торговых сетях и общественном транспорте.

Тимур Исаев Лето красное пропели!

Сергей Шувайников Не прошло и полгода... Оперативный штаб активно заработал – и с каждым днем требования к соблюдению рекомендаций будут возрастать... И это при всеобщей беспечности и расхлябанности правильно. Одна только досада – это надо было начинать еще в августе... Тогда бы количество выявленных больных было бы гораздо меньше.

Виктор Тур Что, бабки на курортниках заработаны, теперь можно пожинать плоды за счет жителей Крыма и делать вид о великой заботе об их здоровье…

Анатолий Кривогуз Полный очередной бред, говорят одно, а в жизни все по-другому, гонка за деньгами выходит боком, эти миллионные отдыхающие выйдут боком, никто ничего не соблюдает и не соблюдал, власть сдалась.

Александр Русаков Бездельники, только самопиаром занимаются…

Александр Горный ...Как по мне, ситуация с коронавирусом в Крыму – полная жопа, и чиновники полностью игнорят ситуацию, а некоторые своим действиями ее ухудшают. Ну какие массовые мероприятия? Где массовое тестирование? Где марочный режим и социальная дистанция? Все просрали.

Евгения Скорохватова-Федорова В марте через полицию разыскивали контактирующих, а теперь поголовно пневмония – и всем пофиг! На выживание?

Yulia Tarnavskaya А ведь можно было просто все границы и выезды весной, или когда там, закрыть, не ждать «сезон», а просто закрыть – и никто бы в РК НЕ БОЛЕЛ.

Инна Бутримова Во избежании ухудшения лучше не пускайте в Крым отдыхающих… В Ялте на набережной нельзя пройти. Людей валом…

Irina Selezneva Вот так и знала – как только бабло срубят на сезоне, опять запоют свою песню. Понавезли вируса в Крым, могли бы один сезон потерпеть, чтобы заразу не разносить. И крымчанам дать отдохнуть от этого летнего вирусного столпотворения. Все лето забитые автобусы и катера никого не волновали, что люди чуть не на головах друг у друга сидели, парады и всякие шоу проводили, тот вирус никого не волновал, а сейчас… штрафами начнут продлевать свои денежные потоки?

Alexandr Talipov Глянул статистику, за последнюю неделю в Крыму за день ниже 75 случаев коронавируса не было. Может еще какой-нибудь многотысячный фестиваль провести?

Александр Горный Зачем нам рассказывают эти странные цифры заболевших? Для галочки? Называют, сколько людей сами обратились, а скольких выявили? Почему нет подробной статистики – где, в каком отеле или районе, кто, может с этим товарищем контактировали другие люди, которые пойдут и проверятся. Увы, ситуация непрозрачная и доверия нет. Неумение работать с публично важной информацией – это фирменный почерк современной вертикали.

Alyona Buhanets С каждым днем все больше заболевших среди знакомых людей, а у вас изо дня в день одни и те же цифры! Для кого этот цирк со статистикой??:-( Кинотеатры, кафе, спортивные секции – все работает, какие противоэпидемические меры? Где?

Галина Симонова Куда же больных помещают! Если по 70 – 10 дней, это 700 чел. Целая больница. А еще полно пневмоний. Просто ужас. Когда-то Аксенов говорил: если ежедневно будет по 30 – мы захлебнемся. А сейчас просто ужас.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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