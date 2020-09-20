Коммунисты провели митинг в Севастополе и потребовали отставки губернатора

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Севастопольские коммунисты на митинге заявили о необходимости проведения в городе честных выборов.

Члены и сторонники севастопольской ячейки КПРФ вышли на митинг в центре города. Местные коммунисты вслед за центральным руководством партии признали результаты выборов, который прошли 11-13 сентября, нелегитимными и потребовали провести честную избирательную кампанию, сообщил глава городского комитета КПРФ, вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко. Также «красные» призвали избранного губернатором города единоросса Михаила Развожаева, — который, кстати, в своей агитации открещивался от «Единой России», — уйти с поста главы Севастополя.

С 11 по 13 сентября в Севастополе прошли досрочные выборы губернатора, депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов, а также довыборы депутатов заксобрания города от мажоритарного округа №2 и депутатов Нахимовского муниципального совета. По данным издания «Открытые медиа», Севастополь занял второе место среди регионов России по количеству «пенькового» голосования, то есть вне помещения избирательного участка. Судя по фото и видео, опубликованным наблюдателями в соцсетях, в городе голосовали на лавочках во дворах многоквартирных домов, на остановках, в подъездах домов, в багажниках машин и так далее.

По словам Пархоменко, результаты выборов были сфальсифицированы в пользу «Единой России». Ее в Севастополе возглавляет ожидающий инаугурации врио губернатора Михаил Развожаев. Пархоменко отметил, что при голосовании вне помещений избирательных участков члены участковых избиркомов открыто агитировали в пользу кандидатов от «партии власти», также были вбросы бюллетеней. Все нарушения избирательного законодательства были зафиксированы наблюдателями от КПРФ, в горизбирком было подано порядка 70 жалоб с конкретными фактами и доказательствами, но их просто проигнорировали, констатировал главкоммунист Севастополя.

«Выборы были сфальсифицированы, поэтому городской комитет Коммунистической партии не признал их результаты, поэтому сегодня мы получили определенную поддержку на митинге и требуем новые выборы, которые бы провели честно и в соответствии с российским законодательством, — сказал «Примечаниям» Василий Пархоменко. — Мы выборы считаем нелегитимными, и лицо которое избрано (губернатором города — прим.), с нашей точки зрения, тоже нелегитимно».

Нарушения начались на старте кампании, когда единороссы в Гагаринском и Ленинском муниципальном советах массово сложили мандаты, чтобы советы были распущены судом как нелегальные, напомнил первый секретарь севастопольского горкома КПРФ. Это было сделано, чтобы кандидат от КПРФ Роман Кияшко не смог пройти муниципальный фильтр, получив в поддержку своего выдвижения на пост губернатора подписи депутатов упомянутых советов, уверены местные коммунисты. КПРФ обращалась во всевозможные инстанции, но получала лишь отписки, не поддержали коммунистов и суды.

«В единый день голосования «партия власти» выигрывать уже не может, поэтому она и устанавливает такие правила игры, по которым у нее будет гарантированная победа, — сказал «Примечаниям» политконсультант Сергей Михайлюк. — Как называют в народе, это триединое голосование. Первое, что бросается в глаза, — количество проголосовавших досрочно, — более 50% (участвовавших в севастопольских выборах избирателей). Если бы не было досрочного голосования в пятницу и субботу (11 и 12 сентября — прим.), то результаты были бы совсем другие, у «Единой России» не было бы такого монолита».

По словам Михайлюка, у него есть опыт работы в предвыборных кампаниях, в том числе и для «Единой России», и люди, которые идут с переносной урной, собирают гарантированные голоса для правящей партии — «тогда это было 100-80 голосов, но их всегда отдавали провластным кандидатам».

Власть поддерживает связь с народом, когда проводит конкурентные выборы, но в Севастополе произошла «стерилизация бюллетеня», то есть никого из сильных независимых кандидатов к кампании просто не допустили, подчеркнул эксперт.

«Те кандидаты, которые не представляли для власти никакой опасности, прошли муниципальный фильтр на губернаторских выборах», — обратил внимание Сергей Михайлюк.

По его словам, если бы к губернаторской кампании допустили Романа Кияшко, на фоне роспуска двух муниципалитетов он смог бы вывести Развожаева во второй тур.

«Любой уважающий себя политик не хотел бы избраться, чтобы за него проголосовало более 50% досрочно, потому что легитимизация и политический вес его голоса при решении вопросов с региональными элитами ничего не будет стоить, — отметил политконсультант. — Политические акторы, бизнес и региональные элиты понимают, как он был избран, — и политического веса такой человек не имеет. Как был административный вес назначенца федерального центра, так он и останется».

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