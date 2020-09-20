Общество
Какой сегодня праздник 20 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 20 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День работников леса
Фото pixabay.com
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.
Лес — самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.
Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.
День кубанской семьи
Этот важный день празднуется в Краснодарском крае каждое третье воскресенье сентября. День кубанской семьи учрежден в 2005 году Законодательным Собранием Краснодарского края с целью привлечения внимания общественности к проблемам семьи, повышения родительского авторитета, воспитания подрастающего поколения в духе приоритета семейных ценностей и лучших семейных традиций.
В этот День во всех муниципальных образованиях Краснодарского края чествуют трудовые династии и многодетные семьи, проводятся фестивали творчества семейных коллективов, различные конкурсы и праздники на тему семьи.
Луков день
Народный праздник «Луков день» отмечается 20 сентября (по старому стилю - 7 сентября). В церковном календаре это день памяти преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. Другие названия праздника: «Лука», «Луковница», «Созонт». На Неопалимую Купину (17 сентября) лук начинали собирать, а в этот день несли его продавать на базар.
Также сегодня, 20 сентября, отмечают такие праздники:
- День чеченской женщины
- Всемирный день риса (World Fried Rice Day)
- День памяти преподобного Макария Оптинского
- День рекрутера России
- День таможенника в Республике Беларусь
- День языков народа Казахстана
- День работника сферы социальной защиты населения в Молдавии
- Всероссийский день бега
- День тюркской письменности и культуры
- День матери в Казахстане
- День работников сферы социальной защиты населения Молдовы
- День устраивания спонтанных чаепитий
- День общественнополезного человека
- День любви к своим зубам в Китае
- День пиццы пепперони (National Pepperoni Pizza Day) в США
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Евод, Лука, Макар, Онисифор, Савва, Серапион, Евпсихий, Созон (Созонт).
Что происходило 20 сентября в прошлые годы
1187 - начало осады Иерусалима, который принадлежал крестоносцам, Саладином.
1246 - за отказ поклоняться идолам Орды убит великий князь Киевский Михаил Всеволодович.
1648 - разгром польского войска в битве под Пилявцами силами Богдана Хмельницкого.
1792 - разрешение разводов во Франции.
1862 - основана первая консерватория в Петербурге.
1990 - отделение Южной Осетии от Грузии.
1992 - окончание референдума по итогам которого большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский союз.
1993 - вступление Азербайджана в СНГ.
2008 - открытие в Украине первого IMAX кинотеатра.
2008 - террористический акт в гостинице Марриот, в результате которого погибло более 53 человек, в том числе и посол Чехии, ранено 266 человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 сентября. Какие праздники будут завтра?
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