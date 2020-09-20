Какой сегодня праздник 20 сентября

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Сегодня, 20 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников леса

Фото pixabay.com

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.

Лес — самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

День кубанской семьи

Этот важный день празднуется в Краснодарском крае каждое третье воскресенье сентября. День кубанской семьи учрежден в 2005 году Законодательным Собранием Краснодарского края с целью привлечения внимания общественности к проблемам семьи, повышения родительского авторитета, воспитания подрастающего поколения в духе приоритета семейных ценностей и лучших семейных традиций.

В этот День во всех муниципальных образованиях Краснодарского края чествуют трудовые династии и многодетные семьи, проводятся фестивали творчества семейных коллективов, различные конкурсы и праздники на тему семьи.

Луков день

Народный праздник «Луков день» отмечается 20 сентября (по старому стилю - 7 сентября). В церковном календаре это день памяти преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. Другие названия праздника: «Лука», «Луковница», «Созонт». На Неопалимую Купину (17 сентября) лук начинали собирать, а в этот день несли его продавать на базар.

Также сегодня, 20 сентября, отмечают такие праздники:

- День чеченской женщины

- Всемирный день риса (World Fried Rice Day)

- День памяти преподобного Макария Оптинского

- День рекрутера России

- День таможенника в Республике Беларусь

- День языков народа Казахстана

- День работника сферы социальной защиты населения в Молдавии

- Всероссийский день бега

- День тюркской письменности и культуры

- День матери в Казахстане

- День работников сферы социальной защиты населения Молдовы

- День устраивания спонтанных чаепитий

- День общественнополезного человека

- День любви к своим зубам в Китае

- День пиццы пепперони (National Pepperoni Pizza Day) в США

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Евод, Лука, Макар, Онисифор, Савва, Серапион, Евпсихий, Созон (Созонт).

Что происходило 20 сентября в прошлые годы

1187 - начало осады Иерусалима, который принадлежал крестоносцам, Саладином.

1246 - за отказ поклоняться идолам Орды убит великий князь Киевский Михаил Всеволодович.

1648 - разгром польского войска в битве под Пилявцами силами Богдана Хмельницкого.

1792 - разрешение разводов во Франции.

1862 - основана первая консерватория в Петербурге.

1990 - отделение Южной Осетии от Грузии.

1992 - окончание референдума по итогам которого большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский союз.

1993 - вступление Азербайджана в СНГ.

2008 - открытие в Украине первого IMAX кинотеатра.

2008 - террористический акт в гостинице Марриот, в результате которого погибло более 53 человек, в том числе и посол Чехии, ранено 266 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 сентября. Какие праздники будут завтра?

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