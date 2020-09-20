Иностранные военные самолеты стали гораздо чаще приближаться к Крыму

Российские самолеты с начала текущего года на 20% чаще вылетали на сопровождение иностранных самолетов над Черным морем, чем в аналогичный прошлогодний период.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

«Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%, – сообщил Рудской. – В этом месяце для прикрытия воздушной границы Российской Федерации в зоны дежурства над акваториями Черного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолетов».

По его словам, в готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные комплексы.

На перехват иностранных самолетов поднимают истребители Су-27. Летчики выполняли соответствующие задачи над Черным морем 23, 24, 27, 31 июля, 5, 7 и 14 августа. А 20 августа на перехват самолетов Британии и Франции поднимался истребитель Су-30СМ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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