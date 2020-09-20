Элитный британский спецназ десантировался недалеко от Крыма

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Сотни британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder, десантировались с парашютами в Николаевской области недалеко от границ Крыма.

В Украину они прибыли для участии в военных учениях «Объединенные усилия-2020», передает Sky News.

Одним из первых десантировался вместе со своим личным составом командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

Отмечается, что высадка была произведена сразу с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели из военного аэродрома в Британии. Позже на тот же полигон, что и британские десантники, высадились с Ил-76 и Ан-26 уже украинские военные.

«На парашютных платформах были грузы и подразделения десантно-штурмовоих войск Вооруженных сил Украины. Все это время высадка британского и украинского десанта находилась под надежным прикрытием истребителей наших Воздушных Сил», — говорится в сообщении.

Этот этап учений начался с десантирования украинских и британских «крылатых пехотинцев». Десантирования происходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-Воздушных Сил.

Накануне глава Херсонской ОГА Гусев сообщил, что в области стартуют военные учения по территориальной обороне «Объединенные усилия – 2020».

Напомним, 4 сентября бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США отработали ядерные удары по Крыму с территории Украины. Ползже стало известно, что авиацию НАТО сопровождали украинские истребители.

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