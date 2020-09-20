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Бизнес

Эксперт назвал недооцененные в Крыму направления бизнеса

10:22 воскресенье, 20 сентября 2020

Региону нужно наращивать количество, объем и качество предприятий, предоставляющих рекреационные услуги по проведению отдыха и досуга, восстановлению здоровья и сил.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

— По объему турпотока мы ставим исторические рекорды, но для качественного обслуживания этого потока региону нужно наращивать и количество предприятий, и объем, и качество предоставляемых рекреационной отраслью услуг. Поэтому данные сферы воспринимаются как наиболее перспективные, — объяснил Сергей Лапенко.

По его словам, у туризма, и у сельского хозяйства Крыма большой потенциал для развития. «Промышленность в Крыму есть, инвесторы активно вкладывают деньги в открытие новых производств, главным образом ориентированных на внутрикрымский рынок, например, производство стройматериалов, стеклотары для продуктов плодоводства и виноделия, сельскохозяйственное машиностроение», — рассказал Лапенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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