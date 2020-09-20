Эксперт назвал недооцененные в Крыму направления бизнеса

Региону нужно наращивать количество, объем и качество предприятий, предоставляющих рекреационные услуги по проведению отдыха и досуга, восстановлению здоровья и сил.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

— По объему турпотока мы ставим исторические рекорды, но для качественного обслуживания этого потока региону нужно наращивать и количество предприятий, и объем, и качество предоставляемых рекреационной отраслью услуг. Поэтому данные сферы воспринимаются как наиболее перспективные, — объяснил Сергей Лапенко.

По его словам, у туризма, и у сельского хозяйства Крыма большой потенциал для развития. «Промышленность в Крыму есть, инвесторы активно вкладывают деньги в открытие новых производств, главным образом ориентированных на внутрикрымский рынок, например, производство стройматериалов, стеклотары для продуктов плодоводства и виноделия, сельскохозяйственное машиностроение», — рассказал Лапенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти рассказали о ценах на бутилированную воду в магазинах Симферополя. Власти Симферополя проводят ежедневный мониторинг цен на бутилированную воду в торговых сетях крымской столицы.

Российский автопром потерял топовые позиции у водителей в Крыму. За пять последних лет в Крыму потерял топовые позиции российский автопром.

Рестораторы Севастополя готовятся работать в условиях вододефицита. Бизнесмены Севастополя начали продумывать план работы своих заведений на случай введения графика подачи воды, как это уже произошло в Крыму.

Промышленное производство в Севастополе в первом полугодии сократилось более чем на треть. О промышленном производстве в городе Севастополе сообщает Крымстат.