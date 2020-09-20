Движение участка трассы на Евпаторию после реконструкции откроют досрочно

Власти Крыма планируют в ближайшее время открыть движение по четырем полосам реконструированного участка Евпаторийского шоссе от села Школьное до Скворцово.

Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

«Что касается реконструкции участка Евпаторийского шоссе до села Скворцово: там работы выполнены в полном объеме. Принимаем решение о том, что откроем рабочее движение на участке реконструкции уже в ближайшее время – думаю, что на следующей неделе такое решение примем, откроем рабочее движение по четырем полосам», – сообщил Карпов.

Участок Евпаторийского шоссе реконструирован в рамках первой очереди строительства трассы Симферополь – Евпатория – Мирный. Она разделена на участок нового строительства – от примыкания к пятому, идущему в обход Симферополя, этапу трассы «Таврида» до села Школьное, и на участок реконструкции – от Школьного до Скворцово.

Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный – четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения транспорта 120 км/ч. Строительством первой очереди трассы занимается компания «Центродорстрой», ввод ее в эксплуатацию запланирован на сентябрь следующего года, но власти рассчитывают открыть движение на всем протяжении дороги раньше. Работы ведутся с февраля 2018 года, их стоимость составляет более 8 млрд рублей.

В рамках второй очереди запланировано строительство дороги к Евпатории от села Скворцово в обход города Саки. Разработкой проекта сейчас занимается компания «ВАД».

Движение по всем четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя было запущено 27 августа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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