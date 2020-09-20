Департамент аппарата губернатора Севастополя закупит 200 фитнес-браслетов

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Результаты закупки стоимостью в 375 тысяч рублей появились на специализированном портале.

Департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя закупит 200 фитнес-браслетов за счет средств бюджета города, предусмотренных на 2020 год. Поставщик девайсов был определен в пятницу, 18 сентября. Как следует из материалов государственной закупки, им стала Липенцова О.А.

Согласно техническому заданию, устройства должны иметь сенсорный AMOLED-экран, поддерживать беспроводное подключение Bluetooth 5.0, а также проводить мониторинг количества шагов, калорий, сердечного ритма, продолжительности сна и физической активности.

Кроме того, фитнес-браслеты должны включать в себя функции проигрывания аудио, уведомлений о погоде, входящих вызовов и SMS, а также сопряжения со смартфоном через приложение.

Сумма контракта составила 375.447 рублей; один браслет, таким образом, обойдется 1877 рублей.

Поставка товара должна произойти в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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