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Коронавирус в Крыму

COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки

13:14 воскресенье, 20 сентября 2020
Севастополь
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки

фото © Новости Крыма

COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 20 сентября зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 до 85 лет, среди них 24 местных жителя и четыре привозных случая. Еще четыре человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 791 человек. Выздоровели 524 человека, 22 человека умерло.

В Крыму зарегистрировано 3729 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 2404 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 47 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса. Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.

Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября. Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.

В Крыму еще один человек умер от коронавируса. В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки

COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки

COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.

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