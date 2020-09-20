COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки

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COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 20 сентября зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 до 85 лет, среди них 24 местных жителя и четыре привозных случая. Еще четыре человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 791 человек. Выздоровели 524 человека, 22 человека умерло.

В Крыму зарегистрировано 3729 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 2404 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 47 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса. Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.

Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября. Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.

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