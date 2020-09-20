Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все так же много: количество новых заражений в Крыму за сутки приближается к сотне ● В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса ● Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября ● В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался ● В Крыму еще один человек умер от коронавируса
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки
фото © Новости Крыма
COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 20 сентября зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 до 85 лет, среди них 24 местных жителя и четыре привозных случая. Еще четыре человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 791 человек. Выздоровели 524 человека, 22 человека умерло.
В Крыму зарегистрировано 3729 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 2404 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 47 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса. Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.
Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября. Новый госпиталь для размещения пациентов с COVID-19 на базе многопрофильного медицинского центра им. Н.А. Семашко глава республики Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября.
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.
В Крыму еще один человек умер от коронавируса. В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе за сутки
COVID-19 подтвержден у 28 человек в Севастополе за минувшие сутки.
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