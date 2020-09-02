Выполнявший разведку у Крыма военный самолет США разбился при загадочных обстоятельствах

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Американский военный разведывательный самолет Е-2С Hawkeye, осуществлявший ранее активную разведку рядом с Крымом, потерпел крушение при невыясненных к настоящему моменту обстоятельствах.

По предварительным данным, причиной всему стала техническая неисправность, характер которой не называется, однако, не исключена также и версия с «ошибочными действиями экипажа».

Согласно данным американских информационных агентства, самолет Е-2С Hawkeye потерпел крушение на территории штата Вирджиния. Известно о том, что экипаж попытался посадить самолет на местности, однако сделать этого не удалось – после удара о землю разведывательный самолет загорелся и впоследствии оказался полностью уничтожен огнем.

Ранее разбившийся борт, судя по информации открытых источников, позволяющих осуществлять мониторинг воздушной обстановки, выполнял полеты рядом с Крымом, очевидно, осуществляя изучение работы российских средств противовоздушной обороны, с целью последующей постановки помех. Более того, имеется неподтвержденная информация, что данный самолет также мог выполнять полеты и рядом с российской военной авиабазой «Хмеймим» на территории Сирии.

Как видно на кадрах видео, снятого очевидцем, самолет не спланировал на землю, как бывает при отказе двигателя, а рухнул камнем вниз.

По информации портала Avia.Pro, разбившийся E-2 Hawkeye ранее выполнял разведывательный полет возле берегов Крыма. Экипаж воздушного судна, по всей видимости, интересовали расположенные на полуострове средства российской системы ПВО. Кроме того, сообщается, что данный борт мог собирать информацию возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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