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Власть

Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы

18:47 среда, 2 сентября 2020
Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы

фото © Новости Крыма

В республике «серые» средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты.

Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил заместитель руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков.

«У нас очень много объектов размещения. Официально зарегистрированных более 1000, но неофициальных тоже немало. Проводятся рейды по их выявлению и данные приближаются к 5000 объектов. Мини-гостиницы и средства размещения до 100 человек не выполняют требования антитеррористической защищенности», - подчеркнул Томиков.Он подчеркнул, что игнорирование данных требований несет серьезную угрозу отдыхающим.

«Для собственников гостиниц первоочередная задача - обеспечить безопасность своих гостей. Кроме того, государством предусмотрены штрафы за игнорирование требований антитеррористической защищенности», - сказал спикер.

Томиков добавил, что на территории республики около 3000 государственных объектов. Работа по их антитеррористической защищенности завершена чуть более чем на 60%. Основная проблема – недостаточное финансирование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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