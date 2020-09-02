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Власть

Власти подумали, что стихийные торговцы уходят с улиц Ялты

Работа муниципальных контролеров по пресечению нелегальной торговли в Ялте стала значительно эффективнее.

Как пояснили в профильном департаменте мэрии, по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта рейды теперь проводятся ежедневно, в том числе в вечернее время, а также в выходные дни.

«В частности, ежедневные проверки подтверждают, что практически прекратилась несанкционированная торговля в одном из самых популярных у нелегальных продавцов мест – у бывшего кинотеатра «Спартак», в том числе в подземном переходе напротив него, где сотрудники департамента муниципального контроля неоднократно изымали и вывозили на склад муниципального предприятия «ОУК» плодоовощную продукцию, а также товары ширпотреба. При этом по административным протоколам, составленным за нарушение Правил благоустройства, штрафы назначались максимальные», – отметил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов, курирующий работу департамента муниципального контроля.

Кроме того, по его словам, муниципальные контролеры в очередной раз пресекли нелегальную продажу бахчевых и фруктов в районе пешеходного моста на улице Киевской. «Сотрудники департамента обратили внимание, что этого же гражданина они уже штрафовали на прошлой неделе – изымали товар, упаковывали в мешки, опечатывали, составляли протокол. Но, видимо, товара у него оказалось много, и он вернулся практически на то же место. Однако и в этот раз незаконно реализуемые продукты были изъяты, как и в ходе повторных обходов в следующие три дня», – рассказал Шапортов.

Он также сообщил, что в минувшие выходные сотрудникам департамента муниципального контроля удалось практически ликвидировать несанкционированную торговлю в одной из основных «болевых точек» города – при входе на Массандровский пляж. «Всего за три дня ими было изъято 23 мешка незаконно реализуемой продукции, в том числе креветок и иных морепродуктов, и составлено 10 административных протоколов», – уточнил заместитель главы администрации Ялты и заверил, что аналогичные рейды ежедневно проводятся на всей территории муниципального образования, в том числе и на плато Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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