Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему ● Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания ● Россияне поделились удивившими их деталями отдыха в Крыму ● Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму ● Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки
Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе
фото © Крым.реалии
За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Так в августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.
По данным Министерства курортов и туризма республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов.
На сегодняшний день в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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