Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе

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За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Так в августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

По данным Министерства курортов и туризма республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов.

На сегодняшний день в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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