Вите надо выйти: в Крыму мужчина выпрыгнул из маршрутки на ходу и убежал

Необычное происшествие на дороге произошло в Крыму: мужчина выпрыгнул из задней двери микроавтобуса во время движения.

На видео с автомобильного регистратора, опубликованного в соцсети очевидцем, видно, что мужчина быстро поднялся и убежал в поле.

— Как так? Сам выпрыгнул и удрал в поле, — написал автор публикации.

В комментариях пользователи социальной сети предположили, что мужчина решил сэкономить на проезде, «вспомнил, что последний день лета, а на море еще не был» или остро отреагировал на чей-то кашель в общественном транспорте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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