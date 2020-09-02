Странности
Вите надо выйти: в Крыму мужчина выпрыгнул из маршрутки на ходу и убежал
Необычное происшествие на дороге произошло в Крыму: мужчина выпрыгнул из задней двери микроавтобуса во время движения.
На видео с автомобильного регистратора, опубликованного в соцсети очевидцем, видно, что мужчина быстро поднялся и убежал в поле.
— Как так? Сам выпрыгнул и удрал в поле, — написал автор публикации.
В комментариях пользователи социальной сети предположили, что мужчина решил сэкономить на проезде, «вспомнил, что последний день лета, а на море еще не был» или остро отреагировал на чей-то кашель в общественном транспорте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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