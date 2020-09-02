Власть
В Ялте оригинально «отремонтировали» дорогу
В южной столице Крыма «ремонт» улицы Красноармейской удивил местных жителей.
В социальной сети очевидцы опубликовали фото плотной полосы асфальта на проезжей части.
Вероятно, смесь для ремонта дорог рассыпалась из грузового автомобиля. Но пользователи соцсети решили выдвинуть другие теории: «Сплошную на пешеходном закрасили», «Это стрит-арт?», «Устал везти и сбросил».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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