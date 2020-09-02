Происшествия
В Симферополе покупатель порезал ножом продавца клубники из-за гнилых ягод
В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на продавца рынка.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В отдел полиции Симферополя поступила телефонограмма из медицинского учреждения об оказании помощи 35-летнему местному жителю, который на одном из рынков города получил ножевые ранения. Потерпевшему диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, а также колото-резанные раны левого и правого бедра.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее не судимого 34-летнего жителя города Севастополя. От задержанного получены признательные показания.
С его слов, на одном из рынков города он оптом купил партию клубники. С продавцом договорился о частичной оплате товара. Предоплата составила 160 тысяч рублей.
Оставшуюся сумму в 40 тысяч рублей задержанный должен был предоставить через обговоренное время. Но впоследствии мужчина обнаружил, что большая часть клубники оказалась гнилой и не пригодной для употребления. Свои претензии он высказал продавцу, а затем нанес ему телесные повреждениями.
Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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