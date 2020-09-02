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Происшествия

В Симферополе мужчину спасли из горящей квартиры

Рано утром в Симферополе на пожаре чуть не погиб мужчина. Владельца загоревшейся квартиры успели эвакуировать пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о возгорании в одном из жилых домов по улице Никанорова в столице Крыма поступило около семи часов утра. По прибытии на место происшествия сотрудники пожарно-спасательных служб выяснили, что пожар распространяется на первом этаже пятиэтажного жилого дома, квартира, горящее помещение сильно задымлено.

«Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой был обнаружен пострадавший. Мужчину вывели из зоны задымления и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также из дома были эвакуированы еще десять человек. Огонь ликвидировали в течение 20 минут, площадь пожара составила три квадратных метра. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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