В школах Севастополя появятся «говорящие термометры»

Терминалы, позволяющие обработать руки антисептиком и замерять температуру тела, поставит Минпромторг.

Министерство промышленности и торговли России поставит в каждую школу Севастополя умные аппараты, которые в интерактивном режиме будут дезинфицировать руки школьников и замерять температуру тела.

Об этом на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Компьютер это сделает в игровой форме и пожелает ученику удачного дня», — сказал Развожаев.

В свою очередь, Денис Мантуров отметил, что такие приборы Минпромторга уже пошли в серийное производство, и пообещал, что в самое ближайшее время эти умные терминалы будут стоять в каждой севастопольской школе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В школах Крыма ликвидировали печное отопление и уличные туалеты. Крымские сельские школы в полной мере оборудованы современными системами отопления и теплыми туалетами.

В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах. Рекомендации Роспотребнадзора способны парализовать поликлиники и осложнить жизнь семей.

Массовое тестирование севастопольских педагогов на COVID-19 не выявило зараженных. Массовое тестирование работников школ и детсадов Севастополя на наличие коронавируса не выявило зараженных.

Часть школ Симферополя не готовы к новому учебному году. Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина утверждает, что в результате проверки учебных заведений города выяснилось, что часть из них не успели привести в надлежащий вид к началу нового учебного года.