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В школах Севастополя появятся «говорящие термометры»

Терминалы, позволяющие обработать руки антисептиком и замерять температуру тела, поставит Минпромторг.

Министерство промышленности и торговли России поставит в каждую школу Севастополя умные аппараты, которые в интерактивном режиме будут дезинфицировать руки школьников и замерять температуру тела.

Об этом на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Компьютер это сделает в игровой форме и пожелает ученику удачного дня», — сказал Развожаев.

В свою очередь, Денис Мантуров отметил, что такие приборы Минпромторга уже пошли в серийное производство, и пообещал, что в самое ближайшее время эти умные терминалы будут стоять в каждой севастопольской школе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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