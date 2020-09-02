Коронавирус в Крыму
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В школах Севастополя появятся «говорящие термометры»
Терминалы, позволяющие обработать руки антисептиком и замерять температуру тела, поставит Минпромторг.
Министерство промышленности и торговли России поставит в каждую школу Севастополя умные аппараты, которые в интерактивном режиме будут дезинфицировать руки школьников и замерять температуру тела.
Об этом на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Компьютер это сделает в игровой форме и пожелает ученику удачного дня», — сказал Развожаев.
В свою очередь, Денис Мантуров отметил, что такие приборы Минпромторга уже пошли в серийное производство, и пообещал, что в самое ближайшее время эти умные терминалы будут стоять в каждой севастопольской школе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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